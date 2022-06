Ook Boer Frans doet ultieme poging langs de A1: ‘Van mij krijgen ze geen meter, in geen 300 jaar’

Groene Loper Los­ser-Oldenzaal geeft inspireren­de ideeën voor het groener en gezelliger maken van tuin én straat

DE LUTTE/OLDENZAAL - Voor iedereen die al tijden rondloopt met plannen om de eigen tuin of straat groener te maken maar niet weet hoe, houdt de Groene Loper Losser-Oldenzaal woensdag 22 juni een inspiratiebijeenkomst in dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.

13 juni