Ook de koeien van boer Taede uit De Lutte blijven uit protest maandag op stal: ‘Dit stikstofbeleid zal ons de das om doen’

Na twee jaar gaat Honger­tocht eindelijk in première in Losser: ‘Kinderen liepen met kiezeltjes in hun schoenen’

LOSSER - Het is zover: twee jaar later dan gepland gaat de Losserse oorlogsfilm De Hongertocht dan eindelijk in première. De coronapandemie maakte het lange tijd onmogelijk om de verfilming van het waargebeurde verhaal van Etty van ’t End de presentatie te geven die het verdient.

3 mei