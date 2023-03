Ook mannen komen op naaicursus bij de Losserse Carola: ‘Om hun sokken te stoppen of een knoop aan te zetten’

Twickel stuurt (nog) geen rekening voor bruidsre­por­ta­ge op het landgoed

Voor het kasteel, bij de Noordmolen, de Wendezoele of het vlonderpad in de Umfassungsweg: Twickel is enorm populair als locatie voor het maken van bruidsreportages. En hoewel het altijd noodzakelijk is om toestemming te vragen aan de stichting, is Twickel voorlopig niet van plan de bruidsparen een rekening te sturen.