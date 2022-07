Op vakantie zonder kinderen, als dat maar goed komt...

Dochter gaf al vroeg in het jaar aan dat ze niet meeging, de vakantie met vriendinnen en later met de vriend en dan weer verplichtingen met haar studie in Groningen zorgen ervoor dat ze niet meekan. Dat we die mededeling krijgen nadat we verteld hebben dat we deze vakantie in Europa wilden blijven om wat te wandelen, dat was geen toeval. Als we het plan hadden opgevat om naar bijvoorbeeld Amerika te gaan, dan had ze haar vakantieplannen ongetwijfeld kunnen aanpassen... En de mededeling van dochter was voor zoon aanleiding om er direct achteraan te melden dat hij dan ook niet meegaat, ‘zeker niet alleen’.