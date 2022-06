Openluchtconcert van jarige Plechelmus Harmonie uit De Lutte in teken van 120 jaar muziek

Het repertoire bestaat uit nummers van het begin van de 20ste eeuw (‘Crazy Charleston’ en ‘I’ve got you under my skin’) tot hits van Queen, Elvis, Guus Meeuwis en Earth, Wind & Fire. De slagwerkgroep laat zich horen met nummers van onder andere Martin Garrix en Chaka Kahn. Voor de zang kon de harmonie opnieuw een beroep doen op vocale talenten uit De Lutte enomgeving. Zo zingt Marten-Jan Rerink de Simple Minds-klassieker ‘Do’n’t you (forget about me)’, waagt dirigent Henk Veneman zich aan een nummer van Frank Sinatra en meldt ook Venemans zoon én trombonist Vincent zich achter de microfoon.