Opvallend: Een winkelkarrenstalling in Losser met zonnepanelen in de vorm van een oude boerderij

Mooi of juist lelijk, maar Losser heeft er een bijzondere stalling bij in het centrum van het dorp.

Op de parkeerplaats aan de Langenkamp is vrijdagmiddag de nieuwe winkelwagenstalling aan de Langenkamp in Losser in gebruik genomen. De nieuwe stalling is door de gemeente Losser in samenwerking met de supermarkten Albert Heijn en de COOP geplaatst. De karretjes kunnen daar geplaatst worden, klanten hoeven dan niet meer terug naar de winkels.

De winkelwagenstalling bestaat uit gecoat cortenstaal, materiaal dat niet afgeeft en met een uniek ontwerp, passend bij de nieuwe uitstraling van het Losserse centrum. Het ontwerp is gebaseerd op de Twentse tweekapper. Dit is een boerderijvorm die in Twente veel te zien is. De Twentse tweekapper bestaat uit twee daken, waarbij de punten niet gelijk aan elkaar zijn.

Zonnepanelen

Wethouder Jaimi van Essen opende vandaag samen met vertegenwoordigers van de twee supermarkten de nieuwe stalling. „De stalling past goed bij het Centrumplan Losser en het sluit mooi aan bij de bestrating.”

Opvallend aspect is dat het dak van de winkelwagenstalling is voorzien van zonnepanelen. De stroom die deze panelen opwekken wordt opgeslagen in een accu. De verlichting van de stalling is aangesloten op de accu waardoor het een energieneutraal gebouw is .