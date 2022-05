Oranje boven op Bentheimer kunstmarkt: ‘Of ik mijn woordenboek Duits meeneem? Ja da-haag’

Hulp nodig bij ondernemen? Bij deze ‘club’ kun je vanaf nu terecht in De Lutte

DE LUTTE - Van complexe gemeentezaken tot ingewikkelde beslissingen: bij het ondernemerschap komt veel kijken. Af en toe sparren met andere bedrijfshouders is dan best handig. Het initiatief ‘Eerste Hulp Bij Ondernemen’ brengt ondernemers met elkaar in contact.

24 mei