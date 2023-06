Over de kunst door te gaan met het leven na het verlies van een kind en de diagnose Parkinson

De hartverscheurende wiegendood van de tien maanden jonge Suzette Hanterink hing lang als een donkere sluier over het dagelijkse leven van haar ouders Riky en Johan. „Dat moet vreselijk geweest zijn voor mijn moeder. Zij heeft Suzette gevonden in haar wiegje. Het verdriet was ook groot voor mijn vader.”

Naamloos plekje

Ron Hanterink was nog niet geboren toen dit drama zich voltrok. Een beetje troost werd geput uit het gegeven dat het kind was gedoopt en een eigen grafje kreeg. Hoe anders ging dat met baby’s die overleden nog voor zij het heilig doopsel konden ontvangen. Deze kinderen kregen een naamloos plekje ‘achter de heg’. Inmiddels heeft de katholieke kerk dit onrecht erkend. Op tal van begraafplaatsen is nu een monument te vinden om deze onschuldige kinderen te herdenken. „Toen mijn moeder overleed is mijn zusje bij haar in het graf gekomen.”