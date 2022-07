Overdinkelnaar Jan Roomberg: ‘Het programma ‘We zijn er bijna’ is toch wel een middelbare ramp‘

Lutterna­ren en veiling­mees­ters Peter en Charles haalden samen 16.000 euro op. Hoe doen ze dat?

DE LUTTE - Of het nou ongebruikte miskopen zijn uit de coronaperiode of de naam van het plein in de dorpskern, Peter Benneker en Charles Haarman weten als geen ander hoe ze een ludiek item onder de hamer moeten brengen. Wat is het geheim van deze succesvolle veilingmeesters van de Hellehondsdagen?

12 juli