Overdinkels raadslid Henk Filipsen overleden op 56-jarige leeftijd: ‘Hij was een mensenmens’

Windbeleid, woningbouw en landbouw­tran­si­tie, maar vooral ‘sneller, sneller, sneller’: begrotings­de­bat Losser onder de loep

LOSSER - ‘Een gespreid bedje’. Menig fractievoorzitter nam de woorden in de mond dinsdagavond, tijdens de vergadering over over de gemeentelijke begroting van Losser. Er is ruimte om te investeren.

16 november