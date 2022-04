Palmpasen wordt gekoesterd in Losser: veel meer kinderen dan verwacht bij optocht

Met De Stembus langs de stembus in de dri­ve-through in Losser: ‘Leukste manier om te stemmen’

LOSSER - Je auto gebruiken als stemhokje. Het kon woensdag voor het eerst in Losser, in de stemdrive-through in Steenfabriek De Werklust. De Stembus van De Twentsche Courant Tubantia was er om mensen er doorheen te rijden. „Dit is de leukste manier om je stem uit te brengen.”

16 maart