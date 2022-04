Palmpasenoptocht in Losser gaat hoe dan ook door, nu alleen nog een aantal muzikanten dat mee wil lopen

De palmpasenoptocht wordt in Losser al tientallen jaren georganiseerd door het lokale Oranje Comité. Na een viering in de Maria Geboortekerk volgt aansluitend de optocht die wordt begeleid door muzikanten van Excelsior. Niet zonder trots meldt Ron de Leeuw, voorzitter van het Oranje Comité, dat dit paasgebruik nog volop leeft in Losser. Normaal gesproken lopen ongeveer 100 kinderen mee met een palmpasen.