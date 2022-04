Peter Teggeler uit De Lutte zat vijf maanden onterecht vast als veroordeelde drugscrimineel: ‘Ik werd meteen in de boeien geslagen’

Peter Teggeler (61) uit De Lutte is weer vrij man. Lange tijd werd hij gezien als het brein achter meerdere drugstransporten vanuit Spanje via Frankrijk naar Nederland. Hij zat vijf maanden vast, maar op 6 april sprak een Franse rechtbank in Bordeaux hem vrij.

Hij is blij dat hij weer Twentse grond onder de voeten heeft. Voor Peter Teggeler uit De Lutte schijnt letterlijk de zon weer na een nachtmerrie die vijf maanden duurde en waarin hij ‘te gast’ was in meerdere gevangenissen in het buitenland. Verdacht van- en zelfs bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel. Ten onrechte, blijkt nu.

Drie keer per week naar Duitsland

Zijn nachtmerrie begint op 11 november 2021 als Teggeler voor zijn werk onderweg is naar Stuttgart. Daar heeft een van zijn bedrijven een grote opdracht voor de aanleg van glasvezel. Daarnaast heeft hij een bedrijf in asbestsanering in Nederland. „Ik reed drie keer per week van Nederland naar Duitsland om te zien hoe het met de opdracht ging en of de werknemers alles voor elkaar hadden. Jaarlijks rij ik 90.000 kilometer voor de zaak.”

Het is dan ook puur toeval dat Teggeler er bij een routinecontrole van de verkeerspolitie in Gronau op 11 november wordt uitgepikt. Toen de agenten zijn naam door het politiesysteem trokken, gingen de alarmbellen af. Wat bleek, de ondernemer uit De Lutte stond internationaal gesignaleerd. Hij bleek in 2017 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Maar zelf heeft de ondernemer nooit enig bericht uit Frankrijk gehad dat hij zelfs maar verdachte was.

In de boeien

„Ik werd meteen in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau in Gronau. Ik ging ervan uit dat het een misverstand was en dat ik diezelfde avond nog naar huis kon, maar in plaats van naar huis, werd ik overgebracht naar de gevangenis in Münster. Toen kreeg ik wel in de gaten dat het niet zomaar iets was, waarvoor ze me hadden gepakt. Maar ik kon niks doen. Ja, nog net een appje sturen aan een van de medewerkers om de zaken waar te nemen.”