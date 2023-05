Politie gaat controleren op sluipverkeer rond Enschedestraat in Losser

met video Het allerhei­lig­ste is weg, de Mariakerk in Berghuizen is geen kerk meer: ‘Ik heb een traantje weggepinkt’

Dat was het dan. Met het uitdragen van het allerheiligste, de kelk waarin de hosties worden bewaard, en het doven van de godslamp is de Mariakerk in Berghuizen formeel aan de eredienst onttrokken. „Een plechtig, en tegelijk droevig moment.”