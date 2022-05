Provincie waarschuwt, bestrijding eikenprocessierups met fixeermiddelen kan gevaarlijk zijn: ‘Het is wachten op ongelukken’

Krimp kwelt Glane al jaren: 'Alles wat we hadden, is weg'

Voordat het woord was uitgevonden, had Glane al last van krimp. Alle winkels verdwenen en zelfs de voetbalclub is weg. Een kleine groep bewoners probeert de neergang te keren. "Gelukkig hebben we de schutters nog."

5 mei