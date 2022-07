Rechter kraakt onderzoek naar Losserse ‘stalker’

De Dijk zorgt voor een magische avond in openlucht­the­a­ter: ‘Losser wordt steeds losser!’

LOSSER - Je hebt van die avonden waarbij alles klopt. Vrijdagavond in openluchttheater Brilmansdennen in Losser was zo'n avond. Ruim 1200 bezoekers genoten van een bezield optreden van de veteranen van De Dijk, het weer was geweldig en het bier stroomde volop.

