Rechter veroordeelt bewoonster Losserhof voor brandstichting, maar ze krijgt geen straf

Op verschillende momenten en locaties zijn er de afgelopen maanden kleine brandjes. Afgelopen juli staat het dekbed van de Losserse in brand. In Oldenzaal komen er in augustus vlammen uit een afvalcontainer achter een supermarkt, vorige maand branden er prullenbakken in Enschede. Het is ontegenzeggelijk op het conto van K. te schrijven. Zo wordt een van de branden vastgelegd op camera en volgt een getuige haar na een brandstichting in Enschede.