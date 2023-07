Nazitten voor derde helft riskant met alcoholver­or­de­ning, de Oldenzaal­se sportclubs trekken aan de bel

Na de training of de wedstrijd nazitten in de kantine voor de derde helft? Als de gemeente handhaaft conform de huidige alcoholverordening wordt dat een riskante aangelegenheid voor de Oldenzaalse sportclubs. „Met de huidige sluitingstijden komen we niet weg.”