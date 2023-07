Regenbuien, maar soms ook zon in Losser vandaag

Kreffer en Kreffer Makelaar­dij met elkaar in de clinch; dit is er aan de hand

Hij had geen ervaring in de makelaardij, toch kocht financieel adviseur Patrick Roesink uit Hengelo vorig jaar Kreffer Makelaardij. Succesvol is zijn eerste jaar allerminst. Vanwege een huurachterstand van tien maanden daagde voormalig eigenaar Tim Kreffer hem vrijdag voor de rechter.