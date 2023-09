Reünie van voormalige Losserse voetbalvereniging omdat kantine gaat verdwijnen: ‘Dat doet alle PJ’ers wel wat’

nazomer Dit Twentse zwembad wil dag na sluiting weer open: ‘Zomer is precies een week te laat’

Net als het zwemseizoen voor De Kuiperberg in Ootmarsum voorbij is, slaat het weer in Twente compleet om. Het wordt zonnig en heel warm: genoeg reden voor een verkoelende duik. Het buitenzwembad doet er daarom alles aan om - één dag na de sluiting - weer open te gaan. Of dat lukt, is nog maar de vraag. „De zomer is precies een week te laat.”