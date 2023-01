RTV Losser zoekt informatie over opstandige priester die in de oorlog de Duitsers bestreed

Pastoor Jacobus Johannes Schaafs was vanaf 1937 werkzaam als pastoor in Losser, nadat hij al van 1915 tot 1925 kapelaan was in Deurningen. „Het was een bijzondere man”, zegt André van Aarsen die onderzoek doet naar het levensverhaal van de pastoor. „Hij was heel uitgesproken, wat goed was was goed, wat slecht was was slecht. Dat maakte hem populair bij katholieken, maar zeker ook bij niet-katholieken. Heel bijzonder in die tijd. Maar zijn instelling zorgde er ook voor dat hij in aanvaring kwam met de Duitsers, want de normen en waarden van de bezetter strookten niet met zijn normen en waarden. Dat liet hij ook merken in bijvoorbeeld de preken die gewoon anti-Duits waren.”