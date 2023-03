Ruzie over gebruik steenfabriek Losser: ‘We hopen niet dat we procedures moeten opstarten’

Uitvinder Albert Vasse (64) overleden: hij stond pal voor de slachtof­fers van de vuurwerk­ramp

In zijn woonplaats Enschede is maandag Albert Vasse op 64-jarige leeftijd overleden. Vasse was in 2000 de voorzitter van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE). Hij leed al enige tijd aan kanker, maar stierf uiteindelijk onverwacht aan de gevolgen van een hartinfarct.