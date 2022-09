Schiet mij maar lek: Gevaarlijke fietsoversteek moet open, nu maar hopen dat er niets gebeurt

Madeleine uit De Lutte beleeft op één vakantie twee nachtmer­ries: ‘Alles zat onder de kakkerlak­ken’

Iedereen heeft ze wel: fijne, maar ook minder fijne vakantieherinneringen. In de rubriek De Ligstoel gaan we bij bekende gezichten uit de regio Noordoost-Twente langs om die herinneringen vast te leggen. Dit keer in de De Ligstoel: Madeleine Strikker (56) eigenaar van restaurant & buitenplaats Florilympha in De Lutte.

27 augustus