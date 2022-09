Staatsbosbeheer herstelt zeldzame Twentse natuur: ‘Elke drup grondwater doet ertoe’

Het gaat voornamelijk om jonge dennen en berken die in het groeiseizoen veel grondwater verdampen. Water dat volgens boswachter Kees Jan Westra van Staatsbosbeheer hard nodig is om zeldzame platen in de heide en blauwgraslanden te behouden. „Plantensoorten als bijvoorbeeld Parnassia, Blauwe knoop, Spaanse ruiter en Klokjesgentiaan kunnen op dit moment elke drup grondwater goed gebruiken. Het zou doodzonde zijn als we deze soorten kwijtraken. Het is de bedoeling dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van dit bijzondere natuurgebied.”

Met de kap van voornamelijk jonge bomen die zich ‘spontaan’ uitgezaaid hebben, wordt het oorspronkelijke halfopen heidelandschap hersteld. De meeste dikkere bomen blijven wel staan. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Overijssel. De blauwgraslanden in Punthuizen en Stroothuizen vormen samen ongeveer een tiende deel van het totaal aan blauwgrasland in Overijssel. Het gebied is daarmee een belangrijke groeiplaats.

Greppels en sloten dempen

Volgens boswachter Westra is het verwijderen van de ‘opslag’ slechts één van de maatregelen die genomen wordt om droogte in het natuurgebied tegen te gaan. „We gaan in een later stadium greppels en sloten dempen om het water beter vast te houden. Op sommige plekken brengen we de oorspronkelijke laagten, slenken, terug. Ook graast er sinds jaar en dag een schaapskudde in dit gebied. De schapen helpen het landschap open te houden en dat is weer goed voor de biodiversiteit.”

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf half oktober tot uiterlijk half december. Het gebied blijft gedurende die periode toegankelijk.