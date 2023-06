Stelling | Het is terecht dat Losser alcohol verbiedt bij kamperende jeugd

Losserna­ren vrezen komst Jum­bo-parkeer­plaats aan Gronause­straat: ‘Veel mensen gaan hier overlast van ondervin­den’

Bewoners van de ‘vierkant’ Gronausestraat, Muchteweg, Hogeweg en Möllenbergstraat in Losser vrezen de mogelijke komst van een parkeerterrein met negentien plekken achter hun woningen. „Officieel weten we het niet eens, we horen niets van de gemeente en de projectontwikkelaar.”