Stichting wil windbeleid voor gemeente Losser

Dat schrijft de stichting in een brief aan de gemeente Losser. Volgens Behoud Twents Landschap geeft dat de provincie het idee dat Losser op voorhand al instemt met de komst van een windmolen van Prowind. „Daarom moet juist nu het windbeleid vastgesteld worden om te voorkomen dat nog meer particuliere initiatieven gaan ontstaan om plannen te ontwikkelen voor de plaatsing van windturbines naast de nu beoogde locatie in De Lutte.”

‘Niet eens over windbeleid’

De stichting constateert dat de drie partijen die het college vormen, Burgerforum, D66 en PvdA, het niet eens zijn over het windbeleid. „Onze voorkeur had het om dit tot een open kwestie te verheffen, waarbij elke coalitiepartner vrij is om bij besluitvorming in de raad een eigen positie in te nemen.”

In de brief roept de stichting de gemeenteraad op onder geen beding akkoord te gaan met het in de ijskast zetten van het windbeleid. „Misschien een goed begin voor een motie daarover in de Raad van Losser?”