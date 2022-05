Strijd om teruggave ‘binnenkonijntjes’ beslecht in voordeel van Stichting Konijnenopvang Maaike in Beuningen

Het zal niet vaak gebeuren dat mr. U. van Houten gevraagd wordt om uitspraak te doen in zo’n beestachtige zaak. Een inwoonster van Amersfoort stapte vorig jaar naar de rechter in Almelo, omdat ze niet tevreden was over de plek waar haar konijnen terecht waren gekomen: stadsboerderij Akka in Emmen. De vrouw had in juni 2020 een zwanger konijn uit België opgehaald. Nog diezelfde maand werden negen konijnen geboren: vijf mannetjes en vier vrouwtjes. December dat jaar meldden de eigenaars zich bij de Stichting Konijnenopvang Maaike, die in Beuningen konijnen en cavia’s opvangt en herplaatst.