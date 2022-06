Stroatkroepers uit Losser vieren in de zomer het 33-jarig bestaan: ‘Het sociale aspect is de belangrijkste pijler onder ons bestaan’

Of het niet raar is dat het feest middenin de zomer wordt gevierd? Mede-oprichter en lid van de jubileumcommissie Bert Eulderink knikt instemmend. „Eigenlijk wel ja. Onze oprichtingsdatum is 18 december 1987, maar het 33-jarig jubileum viel in het water door corona. Een jaar later ging weer niet door. Om alle risico’s uit te sluiten hebben we voor een zomers feest gekozen. En nu is dat hartstikke leuk.”

We hebben een bestuur puur omdat dat nodig is, verder zijn we allemaal gelijk

Het idee om het jubileum helemaal niet te vieren, is nooit bij de leden opgekomen, zegt Eulderink die ook jarenlang bestuurslid is geweest. „Eerlijk gezegd hadden we bij de oprichting nooit gedacht dat we het zolang zouden volhouden en daar zijn we nu best trots op. Dat vinden we al een feestje waard. Bovendien is het een moment waarop we wat aandacht krijgen, ook belangrijk.”