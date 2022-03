SV Losser, fusieclub van KVV en AJC, gaat spelen in het oranje en blauw

De naam van de fusieclub is gisteravond gepresenteerd tijdens een infomarkt over de fusie in het clubgebouw van AJC’96. Bij die gelegenheid is ook bekendgemaakt dat het tenue waarin de nieuwe vereniging gaat spelen als basiskleuren oranje en blauw krijgt. De leden van beide clubs stemmen op 25 maart over de fusie.

Tevreden

Met de nieuwe naam tonen de voorzitters van beide clubs zich tevreden. „Een neutrale naam waar eventueel andere sporten zich bij kunnen aansluiten”, zegt Rogier van Vliet, voorzitter van KVV. Ook de clubkleuren oranje en blauw kan de goedkeuring wegdragen. „Daarmee komen de kleuren van KVV, oranje, en AJC, blauw, terug”, zegt Robert de Vries, preses van AJC. „Hoe de tenues er precies uit gaan zien weten we nog niet. Daarover kunnen de leden straks ook stemmen.” Inmiddels is ook bekend dat het selectie-elftal van SV Losser in de zaterdagcompetitie gaat meedoen.

Quote We merken aan alle kanten dat de mensen de meerwaarde van de fusie inzien Rogier van Vliet, KVV Losser

Stemming

Alle aandacht gaat nu uit naar de stemming over het samengaan. Leden kunnen vanaf 11 maart digitaal stemmen, of hun stem uitbrengen tijdens de bijzondere ledenvergaderingen op 25 maart. Dan moet twee derde goedkeuring aan de fusie geven. Mocht dat niet gehaald worden omdat er te weinig stemmen zijn uitgebracht, volgt twee weken later nog een vergadering. Dan valt de beslissing. „We zijn heel optimistisch”, zegt Van Vliet. „We merken aan alle kanten dat de mensen de meerwaarde van de fusie inzien. Als dat er ook uitkomt kunnen we verder.”

Want, zo benadrukt De Vries, dan is het vele werk nog niet gedaan. „Denk alleen maar aan de tenues, voor het nieuwe seizoen moeten er dan zo’n duizend besteld worden. Maar als de leden instemmen, gaan we met een heel mooie vereniging verder.”