Tiende AJC Tournament in Losser voelt als vanouds: ‘Willen heel graag door in nieuwe fusieclub’

LOSSER - Op de velden van de Losserse voetbalvereniging AJC‘96 is alweer de tiende editie van het AJC Tournament gespeeld. Grote winnaar van het toernooi voor spelers van 12 tot en met 14 jaar was de club Veendam 1894. De club won zowel de finale Onder 13 als Onder 15.

De tiende editie is tevens de laatste in deze vorm. AJC en buurman KVV Losser fuseren binnenkort tot SV Losser. „We verwachten dat de nieuwe fusieclub het toernooi zal omarmen”, zegt voorzitter Jacky Jansen van de organisatie. „Dat zouden we in elk geval heel graag willen want we hebben als AJC dit toernooi omarmd.”

Goede hoop op elfde editie

De voorzitter heeft goede hoop dat volgend jaar inderdaad de elfde editie kan plaatsvinden. „Daarover hebben we reeds positieve gesprekken gehad, binnenkort zullen we hierover verder praten.” Ook AJC‘96 voorzitter Robert de Vries laat zich in vergelijkbare woorden uit. „Wij hebben alle intentie het toernooi ook in de nieuwe club voort te laten bestaan.”

Het toernooi dat zaterdag en zondag werd verspeeld verliep weer als vanouds. Jansen: „Het was in een woord super, vanaf de eerste minuut voelde het weer vertrouwd. Er zijn verschillende clubs die hier ook voor de tiende keer zijn. Daarmee hebben we warme vriendschapsbanden opgebouwd die zullen blijven bestaan. Het randprogramma is voor ons daarom zeker zo belangrijk als de sportieve prestaties. Het is niet voor niets dat veel teams hier vrijdag al neerstrijken, ze blijven dan tot en met zondag.”

Scenario voor noodweer

Bovendien waren de weergoden de jonge voetballers goed gemutst: het voorspelde noodweer bleef uit. „Al hebben we daar wel op ingespeeld, door wedstrijden te verkorten van 20 naar 15 minuten. Om zo toch alle wedstrijden gespeeld te hebben.