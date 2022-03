Tonny van de Raw Milk Company in De Lutte: ‘Vroeger hoorden we áltijd auto’s’

Jullie voelen je thuis in De Lutte?

Tonny: „Zeker. En vooral het Lutterzand is een van de plekken waar we het liefst komen. Het glooiende landschap, de Dinkel, de heide, het is prachtig. We wandelen er erg vaak met onze honden. Laila gaat sowieso altijd mee. Je hoeft het woord wandelen maar te noemen, en ze wordt helemaal gek. Voor die hond gaan we graag even de deur uit.”