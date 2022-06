Tubantia verrast Renzo (17) uit Losser: ‘Geslaagd? Dat had ik niet verwacht!’

Als niemand de telefoon opneemt, is er de Luister­lijn: ‘Om 04.00 uur ’s nachts gaan mensen nadenken’

Mensen bellen met problemen, zorgen, maar ook gewoon om even de dag door te spreken. De Luisterlijn biedt een oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. ,,Oprechte interesse in het verhaal van een ander, dát is belangrijk.”

