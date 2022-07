Twee keer een retourtje naar Kerkrade voor Norbert Bruins die met Excelsior en Concordia naar het WMC gaat

LOSSER/OVERDINKEL - Norbert Bruins gaat dit weekend veel kilometers maken. Omdat hij instructeur is bij zowel Excelsior uit Losser als Concordia in Overdinkel stapt hij twee keer in de bus om vanuit Twente de lange reis naar Kerkrade te maken. Beide drumbands laten zich daar horen op het Wereld Muziek Concours.

Morgenochtend vertrekt Bruins met de tamboers van Excelsior voor een drie uur durende busreis naar Zuid-Limburg. Na het optreden in het Parkstad-stadion van Roda JC keert het gezelschap terug naar Losser om daar in het clubgebouw via een livestream de prijsuitreiking te volgen. Een dag later doet hij ‘hetzelfde trucje’ nog een keer met de slagwerkers van Concordia. „Als we thuis zijn, kan ik geen bus meer zien”, voorspelt Bruins, die al elf keer eerder in actie kwam op dit prestigieuze concours.

Weinig verschil

Nadat de repetities al eerder werden opgepakt, waren de drumbands vanaf eind mei ook regelmatig op straat te beluisteren. Naast de muzikale prestaties let de jury in Kerkrade immers ook op het marcheren. Veel verschil is er niet tussen de beide verenigingen, vertelt Bruins: „Ze komen allebei uit in de hoogste divisie op amateurniveau. Met 12 mensen is Concordia iets kleiner dan Excelsior waar 16 mensen in actie komen. Muzikaal technisch is Excelsior misschien iets beter, maar Concordia is met het marcheren weer iets verder.”

Of er opnieuw en goud en zilver wordt behaald, daar durft hij geen uitspraken over te doen: „Ik ga er in elk geval wel voor! Wat dat betreft ben ik net een Duitser. Die zeggen ook niet dat ze zilver hebben gewonnen, maar goud hebben verloren, ha ha.”