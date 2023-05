Tweede zonneveld in Overdinkel, want: ‘In 2030 de helft van onze energie duurzaam opwekken’

Het glas is halfvol in de theater­bran­che en bij De Bond in Oldenzaal staan ze klaar voor weer een topjaar

Onbekende pareltjes, heftige materie en vooral veel (muziek)theater in de nieuwe brochure van stadstheater De Bond. ‘De branche is weer hoopvol en het publiek heeft zin in een heerlijk avondje uit’, jubelt directeur Riëtte Kruize.