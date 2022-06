Tweetal uit Losser dat verdacht wordt van fraude is weer naar huis, eigenaar financieel advieskantoor verrast door inval

De twee personen uit Losser die afgelopen dinsdag bij een grootscheepse inval in het kantoor van THG-Financieringen werden opgepakt zijn weer thuis. Het Openbaar Ministerie besloot vrijdag om het duo vrij te laten. Zij blijven verdachte in dit onderzoek.

De politie viel dinsdag 21 juni samen met de FIOD een financieel advieskantoor en drie woningen binnen, op zoek naar bewijsmateriaal. Of bij de doorzoekingen iets is gevonden, wil de politie ‘in het belang van het onderzoek’ niet zeggen. De inval was bij THG aan de Broekhoekweg. De twee worden verdacht van grootschalige valsheid in geschrift bij het aanvragen van financieringen. Op welke schaal dat is gebeurd is nog niet bekend.

Kleine gemeenschap

Uit privacyoverwegingen maken politie en justitie niet bekend wat de relatie tussen beide verdachten is. „Losser is een kleine gemeenschap en het was voor velen duidelijk waar het team aanwezig is geweest”, zegt woordvoerder Chantal Westerhoff.

Verrast door inval

Bronnen rondom het adviesbureau melden dat er luxe auto’s, administratie en luxe goederen in beslag zijn genomen. Eigenaar Bjorn Busscher van THG werd afgelopen dinsdag niet gearresteerd. „Wij weten van niks en werden ook verrast door de inval en de arrestatie. Ons is door de politie niks verteld, dus we wachten af wat hier verder uit gaat komen”, vertelde hij.

Ook is een woning aan de Brinkstraat is doorzocht. In diezelfde straat zit adviesbureau Senger en Gervink, maar die staan volledig buiten deze zaak.