Twents Carmel College Losser haalt 10 mille op voor Oekraïne

's Avonds was er een afterparty voor de leerlingen bij café het Spoortje in Losser. Thema was freedom-party waarmee de school wilde benadrukken dat de leerlingen in Nederland in vrijheid kunnen leven. Ook het einde van de coronamaatregelen werd gevierd. Om het goede doel te benadrukken was de zaal geel-blauw versierd, in de kleuren van het door oorlog getroffen Oost-Europese land.