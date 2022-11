Twirlsters van Revenge Overdinkel winnen Overijssels kampioenschap en mogen naar het NK

Dinkelpro­ject Los­ser-Gro­nau afgerond, Lagapad zorgt voor lachende gezichten: ‘Zelfs het ijsvogel­tje is terug’

GLANE - Groot was de opkomst woensdagmiddag, toen het Dinkelproject Losser-Gronau officieel geopend werd in Glane. Tientallen omwonenden, gebiedspartners en andere geïnteresseerden verzamelden zich bij de brug over de Dinkel aan de Weertsstraat, waarna er een gezamenlijke wandeling werd gemaakt over het vernieuwde Lagapad. De kritieken waren lovend.

