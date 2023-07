Valpartij tijdens ‘Tour de Truus’ in Beuningen: ‘Ik wilde even kijken of het wel goed ging met je’

Monique ontwijkt vuistslag van boze klant in haar bakkerij in Oldenzaal: ‘Omdat ik brood niet gesneden had...’

Het is een dag als alle andere. Monique Schasfoort-Van Wietmarschen helpt de klanten in haar Bakkerij Pinners in Oldenzaal, zoals ze altijd met alle plezier doet. Totdat ze vergeet een brood te snijden. Het zorgt voor kortsluiting bij een klant, die over de toonbank probeert een vuistslag uit te delen.