Van Losser naar Milaan: Kirsten Kuipers deed het en heeft haar eigen jeansmerk

Indrukwek­ken­de Lonneker Passie met honderden deelnemers

De Passie opvoeren in Lonneker, samen met het hele dorp. Het was haar droom toen Maaike Schepers nog predikante was van de Protestantse Gemeente. Het scenario lag al drie jaar klaar, corona gooide roet in het eten. Vrijdagavond kwam haar wens eindelijk uit.