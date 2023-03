Van SC Enschede, HSC’21 en Stevo tot FC Zwolle, trainer Paul Krabbe uit Losser vond elke titel prachtig: ‘Op vrachtwagen door het dorp’

Twee wedstrijden bij FC Twente, een stuk of veertig bij Heracles Almelo. De actieve voetbalcarrière van Paul Krabbe uit Losser als prof duurde een stuk minder lang dan zijn periode als trainer. Blessureleed speelde hem parten. Tijdens een wedstrijd in Duitsland ging het mis. „Ik heb toen zes weken in het ziekenhuis van Borken gelegen met een hoofdblessure, een forse hersenkneuzing. Dat was in mei 1978, de hele linkerkant van mijn lichaam was uitgevallen.”