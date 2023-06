Vandaag kans op bewolkte dag in Losser

Een halve eeuw manege Het Hulsbeek: ‘We willen niet groter worden, het is goed te behappen zo’

Jong en oud leerden er paardrijden. In de beginjaren nog in een opblaashal op de plek van Erve Hulsbeek, tegenwoordig in de manege aan de Oude Almeloseweg. In vijftig jaar is de manege uitgegroeid tot een populair en een geliefd familiebedrijf.