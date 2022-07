Vandalen slaan toe op uitkijkpunt bij zonnepark in Overdinkel: ‘Het is bizar en brutaal’

Kerkentuin Oase groten­deels verwoest door brand: ‘Eerst vernielin­gen en nu dit...’

GRONAU - Een brand heeft vorige week voor een grote ravage gezorgd op De Oase, net over de grens bij Glane. Vrijwel alle gebouwen in de Oecumenische Kerkentuin zijn verwoest. Inmiddels is duidelijk dat de brand is aangestoken. En dat is een flinke klap voor de vrijwilligers.

