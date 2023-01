Verbouwing woning in Overdinkel met misdaadgeld levert Raimond W. en partner lange celstraf op

Brand in productie­hal bij Apollo Vredestein in Enschede: ‘Weten nog niet hoe groot schade is’

ENSCHEDE - Een uur voor de brand was er nog een inspectieronde geweest. Er lagen blusdekens, de brandblussers waren op hun plek. Toch sloegen even later de vlammen tegen het dak van een van de hallen van Apollo Vredestein in Enschede. Er raakte niemand gewond, maar: „Dit heeft impact op de productie.”

23 januari