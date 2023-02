Verdeeldheid over CDA-plannen voor piepende en krakende sporthal in De Lutte: ‘Lijkt of er in crisisachtige sferen is overlegd’

Maar zowel Burgerforum als D66 zetten hun hakken in het zand, tot teleurstelling van CDA-raadslid Jurran Visschedijk. Vooral omdat hij het totaal niet had verwacht. „Vrijdag werd er nog gezegd: we steunen het voorstel. Dinsdagochtend krijgen we het bericht: nee, dit gaan we toch niet doen. Het lijkt of er in crisisachtige sferen is overlegd.”