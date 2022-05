Verdubbeling zonnepark in Overdinkel: ‘Dorpsraad hoopt snel het beloofde geld te zien’

Eind vorig jaar is het zonneveld langs de Drielandweg in gebruik genomen. Ruim 60.000 zonnepanelen zijn in 20 hectare weiland gelegd. Het park is ingebed in een groene rand. Dat was een van de voorwaarden die de gemeente stelde. Ook recreatieve voorzieningen zijn zoals afgesproken aangelegd. „Maar het bedrijf moet nog wel meer doen. Nu is het onze beurt”, zegt voorzitter Hans Fij van de dorpsraad.