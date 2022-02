Verlengde winterstop eindelijk voorbij voor Sportclub Overdinkel

Zonder een wedstrijd in de benen beginnen de voetballers van vierdeklasser Sportclub Overdinkel zondag aan de hervatting van de competitie. De winterstop was ditmaal uitzonderlijk lang. In de laatste maand van afgelopen jaar en de eerste maand na de jaarwisseling is er niet gevoetbald. De reden is genoegzaam bekend: corona. Aanvoerder Sven Regtop hoopt dat er vanaf nu onafgebroken doorgespeeld kan worden tot de zomerstop. „Het is een druk programma de komende maanden, maar we zijn blij dat er eindelijk weer gevoetbald kan worden”, zegt de 26-jarige centrale verdediger uit Overdinkel. Hij hervat met zijn ploeg de competitie bij Emos.