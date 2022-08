Verwijt wethouder Losser aan CDA: ‘Geen sprake van patroon van incidenten bij asielopvang’

CDA Losser heeft in een brief aan het college gemeld dat ze ‘signalen heeft gekregen over incidenten die zich hebben voorgedaan in de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de voormalige Aloysiusschool’. Daarbij zou zelfs politie-inzet nodig zijn geweest, aldus het CDA. Dat is volgens de christen-democraten nooit gemeld door het college. „Wij hebben het idee dat de informatie over de asielopvang door het college niet volledig is.”