Vijftig Enschedese zangers brengen Jesus Christ Superstar terug naar kloosterkerk in Bardel

Gestoken in historische gewaden geven vijftig zangers van Studio65 VocaalTheater uit Enschede hun interpretatie van Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webbers beroemde rockopera over het lijdensverhaal van Jezus. De voorstelling wordt vier keer in het Engels opgevoerd in de kloosterkerk van Bardel: op maandag en woensdag om 18.00 en 20.00 uur.

Geromantiseerde rock

Behalve Jezus zijn er hoofdrollen voor Maria Magdalena, Judas, Herodes en Pontius Pilatus. Het geheel wordt ondersteund met lichteffecten, waardoor de Franciscaanse kloosterkerk voor even in een poptempel verandert. ,,De dirigent romantiseerde de rockmuziek, zodat het stuk geschikt is voor uitvoeringen in kerken”, legt pater Wilhelm Ruhe uit.

Hij begeleidt het evenement. Studio65 is in deze regio een doorgewinterde vertolker van Jesus Christ Superstar. De Enschedese zanggroep speelt de rockopera al jaren aan beide zijden van de grens. Het gezelschap deed dat dit jaar onder andere in de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo, de Bonifatiuskerk in Haaksbergen en de Stephanuskerk in Borne.

Laat ons bidden

,,Het optreden in de kloosterkerk wordt met een korte meditatie ingeleid”, vertelt pater Wilhelm. Tussen de scènes door worden de liederen met gebeden samengevat. Volwassenen en jongeren vanaf 17 jaar zijn uitgenodigd voor deze variant van de musical. De entree is gratis. Na afloop vragen de paters een bijdrage om de kosten te kunnen dekken. Grote groepen bezoekers worden verzocht een bezoektijd af te spreken met de pater, via 0049-592478720.