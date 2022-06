Vijftig jaar KPJ Beuningen, van generatie op generatie: ‘Mijn vader en moeder hebben nog in bestuur gezeten’

Aan tafel bij Streekrestaurant ’t Sterrebos, de vaste uitvalsbasis van de KPJ Beuningen, vertelt voorzitter Cis Sanderink (24) over de springlevende vereniging uit het dorp. De KPJ heeft zo’n 120 leden, inclusief de steunende leden. Waar de vereniging op dit moment zeer actief is, was dat in het verleden regelmatig anders. „Ik belde onlangs nog met iemand uit het dorp die inmiddels in de dertig is, maar in zijn ‘jongere jaren’ was de KPJ hier veel minder actief.”