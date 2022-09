Vijftig jaar volleybal in De Lutte, Lutheria viert jubileumfeest: ‘Club is ontstaan vanuit de scouting’

Hermine Kamphuis was er vanaf het ontstaan van Lutheria in 1972 bij. Samen met Laurijn Blockhuis en Anne Wessel zit ze in de kantine van de sporthal aan de Kroepsweg. Maar daar begon het in de jaren zeventig niet voor de volleybalvereniging. Trainen en wedstrijden spelen gebeurde de eerste jaren in een (te) kleine sporthal in het dorp, of daarbuiten. „Beuningen, Losser, Oldenzaal... We weken in die periode regelmatig uit naar andere plaatsen”, vertelt Kamphuis. „Dat was niet altijd leuk, maar we bleven er wel om volleyballen.”